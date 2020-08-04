Лестер готовий викласти божевільну суму за новачка Барселони – він ще не грав на Камп Ноу

Нападник Франсіску Трінкау потрапив у сферу інтересів Лестера, повідомляє The Guardian.

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Барселона взимку викупила контракт 20-річного нападника у Браги за 31 млн євро, але залишила його догравати сезон у португальському гранді. Лестер запропонує каталонцям віддати в оренду молодого таланта на два сезони, з обов'язковим правом викупу за 50 млн євро. Незважаючи, що клаусула Франсіску становить 500 млн, Барса може погодитись на таку суму, адже "блаугранас" потребують фінансової підтримки на свої трансферні цілі.

У минулому сезоні чемпіонату Португалії Трінкау провів 27 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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