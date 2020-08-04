Лестер готов выложить сумасшедшую сумму за новичка Барселоны – он еще не играл на Камп Ноу

Нападающий Франсиску Тринкау попал в сферу интересов Лестера, сообщает The Guardian.

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Барселона зимой выкупила контракт 20-летнего нападающего у Браги за 31 млн евро, но оставила его доигрывать сезон в португальском гранде. Лестер предложит каталонцам отдать в аренду молодого таланта на два сезона, с обязательным правом выкупа за 50 млн евро. Несмотря на то, что клаусула Франсиску составляет 500 млн, Барса может согласиться на такую ​​сумму, ведь "блаугранас" нуждаются в финансовой поддержке на свои трансферные цели.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Тринкау провел 27 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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