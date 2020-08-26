Варді продовжив контракт із Лестером

Про новий контракт форварда "лисиці" оголосили ефектним відео "Історія продовжується" в офіційному твіттері клубу.

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Варді домовився про продовження чинної угоди ще на рік зі збільшенням зарплати. Тепер він може залишитися на Кінг Пауер до літа 2023-го. Наприкінці дії контракту голеадору буде 36. У складі Лестера нападник вже провів 8 сезонів.

У кампанії 2019/20 Джеймі Варді зіграв 35 матчів в АПЛ, у яких забив 23 м'ячі та випередив у бомбардирських перегонах Обамеянга та Інгза.

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