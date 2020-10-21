Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визначився з обоймою гравців, які полетіли на поєдинок проти Лестера у першому турі Ліги Європи.

У Лестер на поєдинок проти однойменної команди вирушило 19 футболістів луганського клубу, інформує офіційний сайт "мужиків".

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Сьогодні вранці, 21 жовтня, команда вже вилетіла у Великобританію чартерним рейсом. Зауважимо, що вчора вся делегація, включно з гравцями та персоналом, пройшла тестування на COVID-19 – результати всіх тестів негативні.

Нагадаємо, матч проти Лестера відбудеться о 22:00 у четвер 22 жовтня. У групі Ліги Європи Зоря також грає з Брагою та АЕКом.

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