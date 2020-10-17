У матчі 6-го туру чемпіонату України Колос на виїзді вирвав нічию у луганської Зорі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Зоря на власному полі намагалась виправити невдалий старт в УПЛ. Дев'ята сходинка для підопічних Віктора Скрипника – явний провал. Окрім того, луганці наступного тижня стартують у Лізі Європи матчем проти Лестера, тож поєдинок з Колосом розглядався як серйозна перевірка перед єврокубками. Натомість команда Костишина у п'яти матчах здобула три перемоги і, перебуваючи на четвертій сходинці, мала свої плани на цю гру.

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З перших хвилин на полі зав'язалась справжня чоловіча боротьба за кожен клаптик поля. Обидві команди діяли без розвідки, рішуче і по-дорослому. Луганцям доволі швидко вдалось виграти центр поля і перемістити гру до воріт суперника. Перший небезпечний момент виник вже на 6-й хвилині: Кочергін завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика – м'яч просвистів над поперечиною. Чудові атаки розганяли Юрченко і Кочергін – обом бракувало точності і простору для прийняття рішення.

В середині тайму Фаворов ледь не вбив Морозка – намагаючись вибити м'яч Денис влучив ногою в лице Євгена. Після тривалої паузи півзахисник Колоса зміг повернувся у гру. І майже одразу, після швидкої контратаки, Кочергін влучив у поперечину, а на добиванні нікого не було.

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На 35-й хвилині свій шанс змарнував Колос: Ільїн, отримавши передачу на правому фланзі, протягнув круглого до межі штрафного майданчика і, замість того аби віддати на двох вільних партнерів, вирішив пробити. Неточно.

Та за хвилину до закінчення першого тайму Зоря таки забила. Юрченко розігнав перспективну контратаку, відтягнув на себе захисників і знайшов пасом Кочергіна. Останній потужним ударом поцілив у правий кут воріт.

Після відпочинку Костишин випустив на поле Селезньова і Богданова, хоча луганці й продовжили нагнітати. Саме останній на 75-й хвилині зі стандарту мав шанс зрівняти, пробиваючи під поперечину – Шевченко зреагував і вибив на кутовий. На останніх хвилинах Кочергін міг оформити дубль: отримавши від Гладкого пас він пробив повз ворота.

Вже у доданий час після атаки Колоса м'яч влучив у руку Юрченку і арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Селезньов, відкривши лік своїм голам у ковалівській команді.

Нічия принесла Зорі шість очок і дев'яту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, Колос з одинадцятьма пунктами четвертий.

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