УЄФА оприлюднив склад суддівської бригади, яка працюватиме на поєдинку 1-го туру Ліги Європи між Лестером та Зорею.

Головним арбітром зустрічі стане француженка Стефані Фраппар. До слова, вперше в історії поєдинок будь-якої української команди в єврокубках розсудить жінка.

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Асистентами 36-річної Фраппар стануть Сіріль Мюньє та Бенжамен Пажес. Четвертий рефері – Жоан Амель. Всі вони теж представляють Францію, інформує офіційний сайт УЄФА.

Стефані Фраппар увійшла в історію як перша жінка-арбітр, яка була головним рефері єврокубкового матчу. У 2019-му вона обслуговувала поєдинок за Суперкубок УЄФА між Ліверпулем і Челсі.

Матч Лестер – Зоря відбудеться 22 жовтня на Туманному Альбіоні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. У паралельному поєдинку групи G зіграють Брага і АЕК.

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