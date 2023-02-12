Все розпочалось чудово для "шпор" – Бентанкур відкрив рахунок. Але вже до перерви вони горіли 1:3 – Менді відзначився шедевром, Меддісон розстріляв кіпера впритул, а Іхеаначо покотив чітко в кут.

Тоттенхем зазнав розгрому в Лестері, екс-вінгери Шахтаря принесли перемогу Фулхему, Де Дзербі знову втратив очки

По перерві Тоттенхем не створив нічого серйозного. Барнс же забив двічі, щоправда, його перший гол скасували. "Шпори" залишились п'ятими з 39 очками, а Лестер піднявся на 13 позицію у таблиці АПЛ.