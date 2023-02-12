Лестер – Тоттенхем – 4:1 – відео голів та огляд сенсаційної поразки "шпор"
06:30 - Читать на русском
Лестер розгромив Тоттенхем у 23-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу.
завершено
23’ Нампалі Менді
25’ Джеймс Меддісон
45+4’ Келечі Іхеаначо
81’ Харві Барнс
23’ Нампалі Менді
25’ Джеймс Меддісон
45+4’ Келечі Іхеаначо
81’ Харві Барнс
Все розпочалось чудово для "шпор" – Бентанкур відкрив рахунок. Але вже до перерви вони горіли 1:3 – Менді відзначився шедевром, Меддісон розстріляв кіпера впритул, а Іхеаначо покотив чітко в кут.
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По перерві Тоттенхем не створив нічого серйозного. Барнс же забив двічі, щоправда, його перший гол скасували. "Шпори" залишились п'ятими з 39 очками, а Лестер піднявся на 13 позицію у таблиці АПЛ.
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