Лестер – Арсенал – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Лестер впевненено переміг Арсенал в рамках 12-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Арсенал.

Арсенал в першому таймі мав кілька моментів, однак не зміг їх реалізувати. По перерві Лестер продемонстрував, як потрібно не розтринькувати гольові шанси. Спочатку голом відзначився Варді з передачі Тілеманса, а за 7 хвилин Джеймі асистував Меддісону.

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Таким чином, Лестер набрав 26 очок та разом з Челсі тимчасово обігнав Манчестер Сіті ("містяни" мають гру в запасі). Арсенал з 17 пунктами розташувався на 6 позиції.