Лестер здолав Арсенал, нічия Тоттенхема та Шеффілд Юнайтед, Челсі переграв Крістал Пелас: 12-й тур АПЛ, субота

Відбулись чергові поєдинки 12-го туру АПЛ. Звіт матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 12-й тур

Челсі – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Абрахам, 52, Пулішіч, 79

Ньюкасл – Борнмут – 2:1

Голи: Єдлін, 42, Кларк, 53 – Г. Вілсон, 14

Саутгемптон – Евертон – 1:2

Голи: Інгс, 50 – Девіс, 4, Рішарлісон, 75

Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Сон, 58 – Белдок, 78

Лестер – Арсенал – 2:0

Голи: Варді, 68, Медісон, 75

Челсі на власному полі приймав Крістал Пелас. У першому таймі небезпечний удар у нижній кут від Пулішіча парирував Гуайта, а Віллан зі штрафного ледь не влучив у праву дев'ятку. Після перерви підопічні Лампарда таки зуміли відкрити рахунок у матчі – Вілліан класно віддав на Абрахама на підступах до штрафного, а останній з легкістю переграв кіпера – 1:0. Ближче до кінця поєдинку Пулішіч подвоїв перевагу "синіх" – 2:0. У підсумку – "пенсіонери" продовжили свою переможну серію та піднялись на другу сходинку АПЛ.

У іншому матчі туру Ньюкасл у рідних стінах приймав Борнмут. На ранній гол Гаррі Вілсона "сороки" відповіли точний ударом Єдліна на 42-й хвилині, який дивом зміг уникнути офсайду після передачі від партнера. У другій половині зустрічі Кларк вивів господарів уперед, замкнувши скидання від партнера в штрафному й тим самим встановив остаточний рахунок у матчі – 2:1.

Натомість Евертон завітав у гості до Саутгемптона й уже на 5-й хвилині вийшов вперед – Девіс головою переправив м'яч у ворота після подачі з кутового. На тій самі хвилині, але вже по перерві Саутгемптон зрівняв – Буфал, який вийшов у другому таймі, прорвався у штрафний з флангу та прострілив, а Інгс заштовхав "круглого" у ворота. На 75-й хвилині Рішарлісон замкнув подачу від Сідібе й знову вивів свою команду вперед. До фінального свистка господарі не змогли вибороти бодай нічию – 1:2 на користь "ірисок".

"Шпори" сподівались перервати свою безвиграшну серію у домашньому поєдинку проти Шеффілд Юнайтед. Втім, у першому таймі гостріше виглядали саме гості, тоді як підопічні Почеттіно не змогли завдати бодай одного удару у площину воріт. По перерві ж господарі таки повели у рахунку – Сон скористався передачею від суперника у штрафному майданчику й пустив м'яч поміж ніг Хендерсону. Вже за дві хвилини опісля Шеффілд зрівняв, але арбітр скасував взяття воріт після консультацій з VAR. Утім, гості таки досягнули свого й на 78-й хвилині повернули рівновагу завдяки голу Белдока, а фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1, Тоттенхем продовжує втрачати очки.

У центральному матчі суботи лондонський Арсенал завітав у гості до Лестера. У першому таймі Ляказетт та Перес могли відкривати рахунок у матчі, однак ударам обидвох забракло влучності. "Лиси" впевнено почувались на власному полі, однак до перерви рахунок не змінився – 0:0. У другій половині Варді зрештою таки вивів свою команду уперед після пасу від Тілеманса, а вже за 7 хвилин опісля асистував Меддісону – 2:0! У "канонірів" майже нічого не виходило в атаці, а заміни Емері під кінець поєдинку нічого не змінили – впевнена перемога підопічних Роджерса.

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