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Лестер – Арсенал – 2:0 – видео голов и обзор матча

07:30 39 Читати українською
Лестер – Арсенал – 2:0 – видео голов и обзор матча
Лестер – Арсенал – 2:0 – видео голов и обзор матча / твиттер Джеймса Мэддисона

Лестер впевненено победил Арсенал в рамках 12-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Арсенал.

68’ Джейми Варди
75’ Джеймс Мэддисон
 
68’ Джейми Варди
75’ Джеймс Мэддисон

Арсенал в первом тайме имел несколько моментов, однако не смог их реализовать. После перерыва Лестер продемонстрировал, как нужно не растрачивать голевые шансы. Сначала голом отметился Варди с передачи Тилеманса, а за 7 минут Джейми ассистировал Мэддисону.

Лестер одолел Арсенал, ничья Тоттенхэма и Шеффилд Юнайтед, Челси переиграл Кристал Пэлас: 12-й тур АПЛ, суббота

Таким образом, Лестер набрал 26 очков и вместе с Челси временно обогнал Манчестер Сити ("горожане" имеют игру в запасе). Арсенал с 17 пунктами расположился на 6 позиции.

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