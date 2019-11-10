Лестер – Арсенал – 2:0 – видео голов и обзор матча

Лестер впевненено победил Арсенал в рамках 12-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Арсенал.

Арсенал в первом тайме имел несколько моментов, однако не смог их реализовать. После перерыва Лестер продемонстрировал, как нужно не растрачивать голевые шансы. Сначала голом отметился Варди с передачи Тилеманса, а за 7 минут Джейми ассистировал Мэддисону.

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Таким образом, Лестер набрал 26 очков и вместе с Челси временно обогнал Манчестер Сити ("горожане" имеют игру в запасе). Арсенал с 17 пунктами расположился на 6 позиции.