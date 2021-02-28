Лестер – Арсенал – 1:3 – видео голов и обзор матча
17:58 - Читати українською
Арсенал получил неожиданную победу над Лестером в матче 26-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Арсенал на "Футбол 24".
завершено
Давид Луис 39’
Александр Ляказетт 45+2’
Николя Пепе 53’
39’ Давид Луис
45+2’ Александр Ляказетт
53’ Николя Пепе
Лестер очень быстро вышли вперед благодаря сольному голу Тилеманса, однако Арсенал до перерыва не только отыгрался, но и вышел вперед. Сначала Виллиан подачей со штрафного нашел голову Давида Луиса, а затем Ляказетт реализовал пенальти. После перерыва "канониры" увеличили преимущество, когда Пепе замкнул передачу Виллиана и установил окончательный счет.
Арсенал уверенно одолел обескровленный Лестер, Фулхэм потерял шанс приблизиться к спасительной позиции
Таким образом, Арсенал набрал 37 очков и поднялся на 9 место, а Лестер с 49 пунктами остался третьим.
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