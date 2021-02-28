Арсенал получил неожиданную победу над Лестером в матче 26-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Лестер – Арсенал на "Футбол 24".

Лестер очень быстро вышли вперед благодаря сольному голу Тилеманса, однако Арсенал до перерыва не только отыгрался, но и вышел вперед. Сначала Виллиан подачей со штрафного нашел голову Давида Луиса, а затем Ляказетт реализовал пенальти. После перерыва "канониры" увеличили преимущество, когда Пепе замкнул передачу Виллиана и установил окончательный счет.

Арсенал уверенно одолел обескровленный Лестер, Фулхэм потерял шанс приблизиться к спасительной позиции

Таким образом, Арсенал набрал 37 очков и поднялся на 9 место, а Лестер с 49 пунктами остался третьим.