"На мій погляд, дають про себе знати розтранжирені гольові моменти. Впевнений, що як мінімум чотири очки в останніх турах ми недобрали. Навіть у програному поєдинку 16-го туру з Динамо минайці заслуговували на кращу долю. Підопічні потрапили до психологічної ями, з якої поки що не вдається видертися.

"Ти не маєш права таке говорити, тут є головний тренер", – наставник Миная провів виховну бесіду із Селезньовим

У матчі з Олександрією склалося враження, що хлопці вже не вірять у свої сили. Це позначається на діях навіть провідних футболістів, які занервували, зокрема, найвідоміший наш гравець Євген Селезньов.

Після поразки від Олександрії я розмовляв із клубним керівництвом і кредит довіри до мене не вичерпано. Хоча, як кажуть, у тренера завжди має бути зібрана валіза з речами.

Дуже багато залежатиме від того, як Минай зіграє в останньому перед відпусткою поєдинку – з Колосом. Проте вже очевидно, щоб врятуватися від вильоту з еліти перед весняною частиною сезону потрібно серйозно підсилитись", – сказав Леонов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, безвиграшна серія Миная триває вже 16 матчів. Після 17-ти турів закарпатці посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, маючи у своєму активі 10 очок.

Олександрія без спротиву розгромила Минай, опустивши Селезньова і Ко до зони вильоту