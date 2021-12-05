Головний тренер Миная Ігор Леонов розповів, як розвантажував напругу у роздягальні після скандальних слів Євгена Селезньова до одного зі своїх партнерів.

"Напевно, це були емоції. Я з ним поговорив. І поговорив з усіма хлопцями.

"Я йому зараз п**ди дам": Селезньов погрожував одноклубнику розправою після поразки від Динамо (18+)

Якщо таке буде повторюватися або, наприклад, повториться. Він вибачився. Сказав: "Ігоре Івановичу, я на емоціях був". Я розумію, що за ним ходять. Самі розумієте, він є легендою.

Я йому сказав: "Ти не маєш права таке казати взагалі. Тут є головний тренер. Я можу тільки комусь сказати із хлопців". Він капітан команди і не має такого права говорити. Ми цей епізод розібрали. У нас було таке зібрання. Я такого не терпітиму", – цитує Леонова Tribuna.

Нагадаємо, Селезньов після матчу з Динамо лайкою говорив про нападника закарпатців Едварда Кобака.

Олександрія без спротиву розгромила Минай, опустивши Селезньова і Ко до зони вильоту