"На мой взгляд, дают о себе знать растранжиренные голевые моменты. Уверен, что как минимум четыре очка в последних турах мы недобрали. Даже в проигранном поединке 16-го тура с Динамо минайцы заслуживали лучшей участи. Подопечные попали в психологическую яму, из которой пока не удается выкарабкаться.

"Ты не имеешь права такое говорить, здесь есть тренер", – наставник Миная провел воспитательную беседу с Селезневым

В матче с Александрией создалось впечатление, что ребята уже не верят в свои силы. Это сказывается на действиях даже ведущих футболистов, которые занервничали, в частности, самый именитый наш игрок Евгений Селезнев.

После поражения от Александрии я разговаривал с клубным руководством и кредит доверия ко мне не исчерпан. Хотя, как говорится, у тренера всегда должен быть собран чемодан с вещами.

Очень многое будет зависеть от того, как Минай сыграет в последнем перед отпуском поединке – с Колосом. Однако уже очевидно, чтобы спастись от вылета из элиты перед весенней частью сезона нужно серьезно усилиться", – сказал Леонов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, безвыигрышная серия Миная длится уже 16 матчей. После 17-ти туров закарпатцы занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку, имея в своем активе 10 очков.

Александрия без сопротивления разгромила Минай, опустив Селезнева и Ко в зону вылета