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Леонов – про перемогу над Десною: Один з найкращих матчів Арсенала-Київ під моїм керівництвом

00:15 88 Читать на русском
Леонов – про перемогу над Десною: Один з найкращих матчів Арсенала-Київ під моїм керівництвом
Ігор Леонов / соцмережі

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов прокоментував перемогу над Десною в матчі 26 туру УПЛ (2:0).

11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський
 
11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський

"Хочу подякувати нашій команді. Це була одна з найкращих ігор чемпіонату під час мого керівництва.

Арсенал-Київ – Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Олімпіку ми програли нсправедливо, але на помилках вчаться. Сьогодні ми таких помилок не допускали.

Хлопці молодці, витримали в другому таймі. Ліпартія і Ковпак довели, що вони можуть грати на хорошому рівні. І вони будуть грати", – сказав Леонов каналу Футбол 1.

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці​​​​​​​

Теги
Десна Десна Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ігор Леонов Ігор Леонов Арсенал-Київ - Десна
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