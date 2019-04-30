Леонов – про перемогу над Десною: Один з найкращих матчів Арсенала-Київ під моїм керівництвом

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов прокоментував перемогу над Десною в матчі 26 туру УПЛ (2:0).

"Хочу подякувати нашій команді. Це була одна з найкращих ігор чемпіонату під час мого керівництва.

Арсенал-Київ – Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Олімпіку ми програли нсправедливо, але на помилках вчаться. Сьогодні ми таких помилок не допускали.

Хлопці молодці, витримали в другому таймі. Ліпартія і Ковпак довели, що вони можуть грати на хорошому рівні. І вони будуть грати", – сказав Леонов каналу Футбол 1.

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці​​​​​​​