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Арсенал-Київ –​​​​​​​ Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

19:38 218 Читать на русском
Арсенал-Київ –​​​​​​​ Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Ігор Леонов / УПЛ

Арсенал-Київ на своєму полі переграв Десну в матчі 26 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський
 
11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський

Арсенал-Київ та Десна зустрілись у матчі 26 туру УПЛ. Вже на 12-й хвилині Артур Авагімян відкрив рахунок у зустрічі, а 26-й хвилині Павло Оріховський реалізував пенальті і подвоїв перевагу "канонірів".

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці

Таким чином, Арсенал покинув останню сходинку, набравши 21 очко. Десна перебуває на 7 позиції з 35 пунктами в активі.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Десна Десна Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Десна
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