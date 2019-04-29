Арсенал-Київ на своєму полі переграв Десну в матчі 26 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Арсенал-Київ та Десна зустрілись у матчі 26 туру УПЛ. Вже на 12-й хвилині Артур Авагімян відкрив рахунок у зустрічі, а 26-й хвилині Павло Оріховський реалізував пенальті і подвоїв перевагу "канонірів".

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці

Таким чином, Арсенал покинув останню сходинку, набравши 21 очко. Десна перебуває на 7 позиції з 35 пунктами в активі.

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