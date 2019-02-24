Леонов – про пенальті в матчі з Десною: Може, арбітр чогось боявся

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов прокоментував поразку від Десни в матчі 19-го туру УПЛ.

"Програли 0:2. Якщо чесно, то ми програли самі. Десна мене не здивувала. Я дивився їхню гру на зборах два-три рази. Давати таку фору супернику, пропускаючи на 45-й секунді ... Це не Десна виграла, а ми програли самі.

Найшвидший гол нинішнього сезону УПЛ у відеоогляді матчу Арсенал-Київ — Десна – 0:2

Думаю, що такі пенальті не ставлять. Залишалося чотири хвилини. А якби рахунок був 0:0? Гравець Десни спочатку сам тримав, а потім впав. Хіба це пенальті? Це просто смішно. Навіщо давати такі пенальті? Правила порушував гравець Десни. Я це відразу побачив, навіть не треба дивитися повтори.

Навіщо такі давати пенальті? Може, арбіир чогось боявся. Ми могли забити гол за чотири хвилини. Тоді вже відразу можна було свистіти про закінчення гри", – цитує Леонова телеканал "Футбол 1/2".

Десна завдяки супершвидкому голу обіграла Арсенал-Київ та піднялася на 5 місце