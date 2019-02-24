Леонов – о пенальти в матче с Десной: Может, арбитр чего-то боялся

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов прокомментировал поражение от Десны в матче 19-го тура УПЛ.

"Проиграли 0:2. Если честно, то мы проиграли сами. Десна меня не удивила. Я смотрел их игру на сборах два-три раза. Давать такую ​​фору сопернику, пропуская на 45-й секунде... Это не Десна выиграла, а мы проиграли сами.

Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0: 2

Думаю, что такие пенальти не ставят. Оставалось четыре минуты. А если бы счет был 0:0? Игрок Десны сначала сам держал, а потом упал. Разве это пенальти? Это просто смешно. Зачем давать такие пенальти? Правила нарушал игрок Десны. Я это сразу увидел, даже не надо смотреть повторы.

Зачем такие давать пенальти? Может, арбитр чего-то боялся. Мы могли забить гол за четыре минуты. Тогда уже сразу можно было свистеть об окончании игры", – цитирует Леонова телеканал "Футбол 1/2".

Десна благодаря супербыстрому голу обыграла Арсенал-Киев и поднялась на 5 место