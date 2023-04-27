Лондонський Арсенал, який досі залишається лідером турнірної таблиці, у центральному матчі другої половини сезону провів провальний поєдинок проти прямого конкурента за чемпіонство – Манчестер Сіті (1:4).

Арсенал майже без шансів програв Манчестер Сіті в ключовому поєдинку за чемпіонство АПЛ. Дубль де Брюйне та голи Холанда і Стоунза фактично розбили мрії Артети і його підопічних на трофей – Ман Сіті відстає на 2 пункти та має 2 гри в запасі.

Відзначимо і далеко не найкращий виступ Олександра Зінченка, який програвав дуелі супернику, зокрема, екс-партнеру Кайлу Вокеру. Українець не був яскравий і в атаці – чимала заслуга стратегії Пепа Гвардіоли. Детальніше про центральний поєдинок 33-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".