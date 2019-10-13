Леоненко: В мої часи збірна України на***н не потрібна була державі

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко пригадав свої виступи за збірну України.

"Червона картка у складі збірної України у мене одна. В принципі, ні за що. Я робив підкат, не докотився навіть, але ми грали до того часу, поки нам не заб'ють два голи.

Хацкевич називає мене майстром, – Леоненко

Ми випадково забили перший гол і грали десь 105-110 хвилин: перший пропустили і чекали, поки нам заб'ють другий.

Я особливо через це не турбувався, бо в мої часи ставлення до збірної було іншим. Вона на***н не потрібна була державі", – розповів Леоненко в передачі АUTO ГОЛ.

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