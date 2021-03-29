"Якщо ти атакуєш без поспіху, контролюючи м'яч, то потрібно або виконувати, або чекати помилки суперника. А так кожен робив по сто передач, які встигали перекривати. Кожен робив дуже багато дотиків до м'яча.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Нашим футболістам незручно і незвично грати занадто швидко. Миколенко повинен запам'ятати свою помилку на все життя. Куди він побіг? Але взагалі в тому епізоді винен Забарний. Він, по суті, "сплавив" Миколенка тим, що віддавав передачу зовнішньою стороною стопи", – сказав Леоненко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу з Фінляндією. Рахунок відкрив Жуніор Мораєс, але згодом "Суомі" отримали право на пенальті за фол Віталія Миколенка на червону картку. Пуккі впевнено реалізував удар і врятував свою команду від поразки.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші