"Если ты атакуешь без спешки, контролируя мяч, то нужно либо исполнять, либо ждать ошибки соперника. А так каждый делал по сто передач, которые успевали перекрывать. Каждый делал очень много касаний мяча.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Нашим футболистам неудобно и непривычно играть слишком быстро. Миколенко должен запомнить свою ошибку на всю жизнь. Куда он побежал? Но вообще-то в том эпизоде ​​виноват Забарный. Он, по сути, "сплавил" Миколенко тем, что отдавал передачу внешней стороной стопы", – сказал Леоненко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, сборная Украины упустила победу над Финляндией. Счет открыл Жуниор Мораес, но позже "Суоми" получили право на пенальти за фол Виталия Миколенко на красную карточку. Пукки уверенно реализовал удар и спас свою команду от поражения.

Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише