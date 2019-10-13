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Хацкевич називає мене майстром, – Леоненко

12:50 535 Читать на русском
Хацкевич називає мене майстром, – Леоненко
Віктор Леоненко / prosport.tsn.ua

Експерт телепередачі Великий Футбол Віктор Леоненко розповів про клички, які були в київському Динамо під час його виступів.

"Я люблю давати прізвиська, це нормально. У кожній команді це роблять. Це не складно. Грає ось, наприклад, Бабогло в Олександрії. Не важко ж придумати – або Боб, або Бабло.

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Івану Яремчуку я давав купу прізвиськ. Одна, правда, образлива, я його вже так не називаю. Косовському теж давав. Він образився. Гаразд, кажу, не буду.

У мене теж багато прізвиськ було. Леон, наприклад. Хацкевич досі чомусь називає мене майстром. Плюс Віктор Євгенович. У дитинстві було Віца", – поділився Леоненко в передачі АUTO ГОЛ.

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Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Іван Яремчук Владислав Бабогло Владислав Бабогло Віталій Косовський Віталій Косовський Віктор Леоненко
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