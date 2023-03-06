"Я вже казав, чому Динамо програло – тому що Мілевський не фартовий. Тим більше зараз у нього новий стиль. Він забирає прізвисько "піп" у Олега Саленка.

Мілевський, Алієв та Циганик видали шоу на матчі Динамо – чому кияни такі слабкі, "джокер" Гарік і що курив Степанович

Якось їхали ми у військову частину грати за Борисполем, ще коли були скрізь блокпости серйозні. На заправці ми зустрілися з полковником, щоб він нас провіз. Стоїмо я, Саленко та інші з моєї команди. Під'їжджає полковник, виходить із машини, дивиться на Саленка і каже: "А ви що, попа з собою взяли?" – сказав Леоненко на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, Мілевський разом з Алієвим відвідали поєдинок 16-го туру УПЛ між Динамо та Інгульцем. Зовнішній вигляд Артема здивував багатьох уболівальників.

Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта