"Я уже говорил, почему Динамо проиграло – потому что Милевский не фартовый. Тем более сейчас у него новый стиль. Он забирает прозвище "поп" у Олега Саленко.

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Как-то ехали мы в воинскую часть играть за Борисполем, еще когда были везде блокпосты серьезные. На заправке мы встретились с полковником, чтобы он нас провез. Стоим я, Саленко и другие из моей команды. Подъезжает полковник, выходит из машины, смотрит на Саленко и говорит: "А вы что, попа с собой взяли?" – сказал Леоненко на своем YouTube-каналі.

Напомним, Милевский вместе с Алиевым посетили поединок 16-го тура УПЛ между Динамо и Ингульцом. Внешний вид Артема удивил многих болельщиков.

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