"Чи готовий Судаков до Ювентуса? Звичайно ж, ні. Я не вважаю, що він себе серйозно проявив. Щоб їхати в Ювентус, треба, хоча б, десять голів забити й стільки ж асистів віддати. Та він повинен знущатися з суперників в УПЛ, щоб говорити про Ювентус

Ювентус готовий підписати Судакова вже взимку – деталі принизливої пропозиції Шахтарю

Я не вважаю, що Судаков на голову вищий за інших гравців Шахтаря. Якщо він зараз перейде в Ювентус, то може стати другим Мудриком у плані очікувань. В Італії потрібно відбирати, а Судаков цього не вміє робити", – цитує Віктора Леоненка видання Український футбол.

Чинна угода Георгія Судакова з Шахтарем розрахована до червня 2028 року. В поточному сезоні українець зіграв у 17 матчах, забивши три голи та оформивши одну результативну передачу.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?