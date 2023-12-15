"Готов ли Судаков к Ювентусу? Конечно же, нет. Я не считаю, что он себя серьезно проявил. Чтобы ехать в Ювентус, надо хотя бы десять голов забить и столько же ассистов отдать. Да он должен издеваться над соперниками в УПЛ, чтобы говорить о Ювентусе

Ювентус готов подписать Судакова уже зимой – детали унизительного предложения Шахтеру

Я не считаю, что Судаков на голову выше других игроков Шахтера. Если он сейчас перейдет в Ювентус, может стать вторым Мудриком в плане ожиданий. В Италии нужно отбирать, а Судаков этого не умеет делать", – цитирует Виктора Леоненко издание Украинский футбол.

Действующее соглашение Георгия Судакова с Шахтером рассчитано до июня 2028 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 17 матчах, забив три гола и оформив одну результативную передачу.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?