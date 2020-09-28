"Від Пердути якраз і не залежало те, як він вдарив. У цій ситуації виручив Гальчук. Багато сил та енергії залишили на полі, а момент створили лише один.

Перша невдача команди Максимова у відеоогляді матчу Ворскла – Маріуполь

Швидкості чудові. Остап Маркевич вдає скромного. У нього дуже серйозна команда. Навіть не можу пояснити, чому багато моментів Маріуполю не вдаються. На таких швидкостях дуже складно щось виконати. Могли забити дуже багато, але відсутнє завершення атак", – сказав Віктор Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Ворскла втратила очки у протистоянні з Маріуполем. Матч завершився з рахунком 0:0.

Ворскла не змогла переграти Маріуполь і втратила лідерство в УПЛ