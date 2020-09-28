"От Пердуты как раз и не зависело то, как он ударил. В этой ситуации выручил Гальчук. Много сил и энергии оставили на поле, а момент создали только один.

Первая неудача команды Максимова в видеообзоре матча Ворскла – Мариуполь

Скорости отличные. Остап Маркевич скромничает, у него очень серьезная команда. Даже могу объяснить, почему многие моменты у Мариуполя не получаются. На таких скоростях очень сложно исполнить. Могли забить очень много, но отсутствует концовка атак", – сказал Виктор Леоненко в ефире программы Великий Футбол.

Напомним, Ворскла потеряла очки в противостоянии с Мариуполем. Матч завершился со счетом 0:0.

Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ