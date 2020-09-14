Екс-гравець Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко висловив свої думки щодо розгромної перемоги Колоса над Львовом та оцінив шанси ковалівців у Лізі Європи.

"Львів приїхав подивитися, як Колос грає у футбол і поїхав. Зараз всі неслабкі суперники будуть для Колоса в єврокубках.

Колос – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Якщо страшно грати, тоді не потрібно виходити. Головне достойно зіграти, набратися досвіду. А якщо пройдуть – взагалі супер", – сказав Віктор Леоненко у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Колос розгромно переміг Львів (4:0) у рамках другого туру чемпіонату України.

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