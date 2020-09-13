Колос розгромив Львів з рахунком 4:0 у другому турі УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Колос у шаленому матчі переміг Львів з рахунком 4:0. Господарі пресингували та забили один гол до перерви. Вже у другому таймі Лисенко зробив дубль – ще по одному голу на свій рахунок записали Гавриш та Ісаєнко.

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Таким чином, Колос набрав три очки й піднявся на шосту позицію. Львів з нулем залікових балів замикає турнірну таблицю УПЛ.