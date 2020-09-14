Экс-игрок Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко выразил свое мнение о разгромной победы Колоса над Львовом и оценил шансы клуба из Коваливкы в Лиге Европы.

"Львов приехал посмотреть, как Колос играет в футбол и поехал. Сейчас все неслабые соперники будут для Колоса в еврокубках.

Колос – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

Если страшно играть, тогда не нужно выходить. Главное достойно сыграть, набраться опыта. А если пройдут – вообще супер", – сказал Виктор Леоненко в программе Великий футбол.

Напомним, Колос разгромно победил Львов (4:0) в рамках второго тура чемпионата Украины.

Колос разгромил Львов в первом матче на новом стадионе – арендованные динамовцы организовали четыре гола