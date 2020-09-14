Леоненко: Львов приехал посмотреть, как Колос играет в футбол и поехал
09:22 - Читати українською
Экс-игрок Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко выразил свое мнение о разгромной победы Колоса над Львовом и оценил шансы клуба из Коваливкы в Лиге Европы.
"Львов приехал посмотреть, как Колос играет в футбол и поехал. Сейчас все неслабые соперники будут для Колоса в еврокубках.
Колос – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча
Если страшно играть, тогда не нужно выходить. Главное достойно сыграть, набраться опыта. А если пройдут – вообще супер", – сказал Виктор Леоненко в программе Великий футбол.
Напомним, Колос разгромно победил Львов (4:0) в рамках второго тура чемпионата Украины.
Колос разгромил Львов в первом матче на новом стадионе – арендованные динамовцы организовали четыре гола
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