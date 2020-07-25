toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Леоненко: Луческу не дасть Суркісу командувати

11:10 - Читать на русском
Леоненко: Луческу не дасть Суркісу командувати
Віктор Леоненко та Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Динамо, а нині телевізійний експерт Віктор Леоненко, поділився думками щодо шансів Мірчі Луческу спрацюватись з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом.

"У Шахтарі під керівництвом Луческу заграли багато футболістів. Крім того, вони пішли в серйозні клуби і там стали лідерами. Також варто відзначити, що Мірча Луческу добре спрацювався з Рінатом Ахметовим. Ну і Луческу – талановитий тренер.

Вербіч: Ніхто не чекав Луческу, але президент так вирішив

Не лише мені одному хочеться, щоб у Шахтаря були реальні суперники. Вибачте мені, 30 кілометрів очок розрив... Кому це цікаво?

Луческу не дасть Ігорю Суркісу командувати так, як це відбувалося з попередніми тренерами. Швидше за все, той не буде лізти, але це потрібно було робити раніше. Якщо буде лізти – нічого не вийде... Або посваряться, або розбіжаться", – сказав Леоненко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Луческу з 2004 по 2016 роки тренував донецький Шахтар. Після сезону у пітерському Зеніті, роботи зі збірною Туреччини та річної паузи, Містер повернувся в українську першість, очоливши Динамо.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян

blog_ava
"Динамо буде краще без Суркісів, ніж з ними": фанати киян підуть в опозицію до керівництва клубу через Луческу
00:50
1846
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Віктор Леоненко Рінат Ахметов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Маріуполь: анонс матчу плей-офф УПЛ
    Україна — 08:002489 Олександрія – Маріуполь: анонс матчу плей-офф УПЛ
5
год
:
12
хв
Колос
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук