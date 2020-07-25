Леоненко: Луческу не дасть Суркісу командувати

"У Шахтарі під керівництвом Луческу заграли багато футболістів. Крім того, вони пішли в серйозні клуби і там стали лідерами. Також варто відзначити, що Мірча Луческу добре спрацювався з Рінатом Ахметовим. Ну і Луческу – талановитий тренер.

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Не лише мені одному хочеться, щоб у Шахтаря були реальні суперники. Вибачте мені, 30 кілометрів очок розрив... Кому це цікаво?

Луческу не дасть Ігорю Суркісу командувати так, як це відбувалося з попередніми тренерами. Швидше за все, той не буде лізти, але це потрібно було робити раніше. Якщо буде лізти – нічого не вийде... Або посваряться, або розбіжаться", – сказав Леоненко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Луческу з 2004 по 2016 роки тренував донецький Шахтар. Після сезону у пітерському Зеніті, роботи зі збірною Туреччини та річної паузи, Містер повернувся в українську першість, очоливши Динамо.

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