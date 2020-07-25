Леоненко: Луческу не даст Суркису командовать

"В Шахтере под руководством Луческу заиграли много футболистов. Кроме того, они пошли в серьезные клубы и там стали лидерами. Также стоит отметить, что Мирча Луческу хорошо сработался с Ринатом Ахметовым. Ну и Луческу – талантливый тренер.

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Не только мне одному хочется, чтобы у Шахтера были реальные соперники. Извините меня, 30 километров очков разрыв... Кому это интересно?

Луческу не даст Игорю Суркису командовать так, как это происходило с предыдущими тренерами. Скорее всего, он не будет лезть, но это нужно было делать раньше. Если будет лезть – ничего не получится... Или поругаются, или разбегутся", – сказал Леоненко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий Шахтер. После сезона в питерском Зените, работы со сборной Турции и годовой паузы, Мистер вернулся в украинское первенство, возглавив Динамо.

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