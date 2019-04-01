Леоненко: Коли є такий Шахтар, то не дивно, що Динамо нічого не виграє

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко поділився очікуваннями напередодні матчу 1/4 фіналу Кубка України, в якому кияни на виїзді зіграють проти Шахтаря.

"Це буде принциповий матч для обох команд. До того ж цей матч може стати репетицією. Тому що якщо в чемпіонаті Динамо випадково чи закономірно два рази обіграє Шахтар, тоді з'явиться інтрига.

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Ще варто відзначити, що матч буде після поєдинків збірних команд, а ми знаємо, що після таких матчів у клубів, не тільки наших, починаються проблеми. Перші ігри, після збірних, завжди найскладніші. Ще й через вибори перенесли матчі і утворилася тижнева пауза. Це перенесення не піде на користь командам.

Головне – Шахтар і Динамо повинні показати якісну гру. Не повинно бути штовханини, коли через кожні 30 секунд арбітр фіксує фол. Команди повинні грати, а не боротися. Наші флагмани повинні показувати якісну гру, щоб на них ходили вболівальники, тому що якщо вже на них перестануть ходити, це буде говорити багато про що.

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Решта команд можуть тільки видихнути, що хоч хтось із них потрапить до фіналу. Це добре, що, можливо, у нас з'явиться новий володар Кубка. Подивимося, звичайно, хто вийде у фінал. Хоча сюрпризи можуть бути.

Коли є такий Шахтар, то не дивно, що Динамо нічого не виграє. За моїх часів не тільки Шахтар, а всі клуби були без трофеїв", – цитує Леоненка Segodnya.ua.