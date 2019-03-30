Маркевич: Динамо спроможне перемогти Шахтар у Кубку України

Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

"Шахтар і Динамо – це дійсно найкращі команди України, тому, напевно, цей матч можна вважати достроковим фіналом. До такого поєдинку у вболівальників буде підвищений інтерес, вивіска дуже хороша – Шахтар – Динамо, тому, сподіваюся, буде повний стадіон.

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Я думаю, ніщо не завадить Шахтарю в цьому сезоні виграти чемпіонат, тому Динамо має зробити все можливе, щоб поборотися за кубок. Такий клуб, з таким ім'ям, повинен щось вигравати – або кубок, або чемпіонат.

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Я думаю, вони мобілізуються, футболісти повинні розуміти, за який клуб вони грають. Коли з року в рік нічого не виграєш, звичайно, ця відсутність трофеїв турбує уболівальників. Команда спроможна перемогти Шахтар у кубку, в одному матчі, тут немає нічого надзвичайного", – цитує Маркевича "Сегодня".