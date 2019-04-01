Сабо: Протистояння Динамо та Шахтаря в Кубку – це передчасний фінал

Футбольний експерт Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

"Звісно це фінал, тому що всі чекають яскравої і видовищної гри. Зустрічаються дві найкращі команди країни. Звичайно, вболівальникам хотілося б, щоб вони грали в фіналі, але жеребкування є жеребкування. Динамо, як і Шахтарю буде прикро поступитися суперникові дорогу і не потрапити в фінал Кубка в цьому сезоні.

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Динамо потрібно вигравати Кубок, тому що в чемпіонаті їм важко буде наздогнати Шахтар. "Гірники" повинні втратити 8-9 очок, і при цьому кияни повинні набрати 100% в матчах, що залишилися. Тому, я вважаю, результат чемпіонату практично вирішеним. А ось у матчі за Кубок у киян має бути особливий настрій.

Для мене фаворит Шахтар. Команда грає практично вдома. Глядачів буде більше за Шахтар, ніж за Динамо. Тому що Шахтар у Харкові грає міжнародні ігри та матчі чемпіонату. Звичайно в Харкові вболіватимуть більше за Шахтар, ніж за Динамо. Але все одно я вважаю, що повинна бути дуже цікава гра", – цитує Сабо Terrikon.

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