У таборі паризького клубу працюють над утриманням своїх зіркових форвардів.

Контракти Неймара та Мбаппе зі столичним грандом завершуються влітку 2022 року, але директор парижан Леонардо закликав не хвилюватись щодо їхнього майбутнього в клубі.

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"Ми продовжуємо перемовини і рухаємося вперед. Зараз немає ніяких побоювань", – цитує Леонардо Фабріціо Романо у своєму Twitter. Напередодні про майбутнє бразильця та француза висловився і президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі, заявивши, що обоє залишаться в клубі назавжди.

Зауважимо, останнім часом Неймара активно сватали в Барселону, а Кіліан Мбаппе залишається одним із пріоритетів на підсилення Реала.

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