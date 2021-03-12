В лагере парижского клуба работают над удержанием своих звездных форвардов.

Контракты Неймара и Мбаппе со столичным грандом завершаются летом 2022 года, но директор парижан Леонардо призвал не волноваться относительно их будущего в клубе.

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"Мы продолжаем переговоры и движемся вперед. Сейчас нет никаких опасений", – цитирует Леонардо Фабрицио Романо в своем Twitter. Накануне о будущем бразильца и француза высказался и президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи, заявив, что оба останутся в клубе навсегда.

Заметим, в последнее время Неймара активно сватали в Барселону, а Килиан Мбаппе остается одним из приоритетов на усиление Реала.

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