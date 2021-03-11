Вихід ПСЖ у чвертьфінал Ліги чемпіонів дозволяє керівництву клубу не обмежувати себе у висловлюваннях.

Напередодні парижани зіграли внічию з Барселоною у матчі-відповіді 1/8 фіналу та пройшли у наступний раунд завдяки перемозі на виїзді з рахунком 4:1. Президент клубу Нассер Аль-Хеллаїфі не втратив нагоди поговорити про головних зірок команди.

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"Ми можемо пишатися виходом до чвертьфіналу. Я забув, що було чотири роки тому. Ми вже увійшли в історію і вибили з турніру велику Барселону. Ми щасливі. Неймар і Мбаппе – гравці ПСЖ, вони назавжди залишаться гравцями ПСЖ", – цитує Аль-Хеллаїфі RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ пройшов у чвертьфінал, здолавши Барселону за сумою двох матчів з рахунком 5:2. Весною 2017 року ці ж команди розіграли протистояння, яке стало легендарним. Вдома парижани святкували перемогу у чотири "сухих" м'ячі, але на Камп Ноу каталонці здійснили неймовірний камбек – перемога 6:1.

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