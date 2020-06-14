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Леонардо сумнівається, що Неймар досі прагне повернення до Барселони

19:31 95 Читать на русском
Леонардо сумнівається, що Неймар досі прагне повернення до Барселони
Неймар / фото із соцмереж

Спортивний директор французького Парі Сен-Жермен Леонардо поділився думками щодо майбутнього форварда команди Неймара.

"Ніщо не свідчить про те, що Неймар і Мбаппе не гратимуть за ПСЖ у наступному сезоні.

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За контрактами вони мають по 2 роки. Скоріше ми думаємо про те, що буде потім. Рухатися далі хочемо з ними. Ми більше не говорили з Неймаром про повернення в Барселону. Думаю, він щасливий. Неймар провів дуже хороший сезон", – цитує Леонардо Le Journal du Dimanche.

Нагадаємо, що трансферна сага з імовірним поверненням Неймара до Барселони тривала впродовж усього літа 2019 року. Цьогоріч інформації про повернення бразильця на Камп Ноу фактично немає. "Блаугранас" зосередились на підписанні форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

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