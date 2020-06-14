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Леонардо сомневается, что Неймар до сих пор хочет возвращения в Барселону

19:36 30 Читати українською
Леонардо сомневается, что Неймар до сих пор хочет возвращения в Барселону
Неймар / фото из соцсетей

Спортивный директор французского Пари Сен-Жермен Леонардо поделился мыслями относительно будущего форварда команды Неймара.

"Ничто не свидетельствует о том, что Неймар и Мбаппе не будут играть за ПСЖ в следующем сезоне.

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По контрактам у них есть по 2 года. Скорее мы думаем о том, что будет потом. Двигаться дальше хотим с ними. Мы больше не говорили с Неймаром о возвращении в Барселону. Думаю, он счастлив. Неймар провел очень хороший сезон", – цитирует Леонардо Le Journal du Dimanche.

Напомним, что трансферная сага с возможным возвращением Неймара в Барселону продолжалась в течение всего лета 2019 года. В этом году информации о возвращении бразильца на Камп Ноу фактически нет. "Блаугранас" сосредоточились на подписании форварда миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

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