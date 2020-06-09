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Неймар нецензурно образив бойфренда своєї матері – між парою трапився кривавий конфлікт

10:57 735 Читать на русском
Неймар нецензурно образив бойфренда своєї матері – між парою трапився кривавий конфлікт
Тьяго Рамос, Надін Гонсалвеш та Неймар / Фотоколаж Bestinfoceleb

Форвард ПСЖ Неймар одним словом оцінив непростий характер свого потенційного вітчима.

Між матір'ю Неймара Надін Гонсалвеш та її 23-річним бойфрендом Тьяго Рамосом трапився конфлікт, який завершився 12-ма швами на руці молодого ловеласа.

Мама Неймара потрапила в халепу через 23-річного бойфренда – хлопцю наклали 12 швів

Бразильський форвард ПСЖ під час прямої трансляції на Twitch висловив свою думку про цю ситуацію, назвавши Рамоса "пі*аром", повідомляє Sport.ES.

Варто відзначити, що Тьяго не приховує своєї бісексуальності. Раніше, коханий матері Неймара вже звинувачувався у побитті своєї колишньої 44-річної подруги.

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