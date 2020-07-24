"Лемпарду потрібно засвоїти цей урок": Клопп поставив на місце тренера Челсі після гарячої сутички під час матчу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав пораду візаві з Челсі Френку Лемпарду, який під час очного матчу (5:3) дозволив собі кілька різких слів на адресу "червоних".

"Ви не можете звинуватити мене, мою команду чи помічників у зверхності, бо ми не такі. Френк явно хотів дати бій, і я це дуже поважаю. Гадаю, в такій ситуації ви можете казати все, що хочете. Але після гри все закінчено.

Лемпард обматюкав Клоппа під час матчу – відома причина конфлікту

Я багато говорив в минулому, це суто емоції. Він приїхав сюди, щоб виграти гру або здобути очко для потрапляння в Лігу чемпіонів, і я це поважаю. Але йому потрібно запам'ятати – після фінального свистка все скінчено. А Френк цього не зробив.

Говорити про це після матчу недобре. Лемпарду потрібно засвоїти цей урок, і у нього є багато часу для цього. Він ще молодий тренер, але це те, що він повинен вивчити", – цитує Клоппа Goal.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном