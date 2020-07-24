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"Лемпарду потрібно засвоїти цей урок": Клопп поставив на місце тренера Челсі після гарячої сутички під час матчу

19:33 - Читать на русском
"Лемпарду потрібно засвоїти цей урок": Клопп поставив на місце тренера Челсі після гарячої сутички під час матчу
Клопп та Лемпард / Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав пораду візаві з Челсі Френку Лемпарду, який під час очного матчу (5:3) дозволив собі кілька різких слів на адресу "червоних".

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Ви не можете звинуватити мене, мою команду чи помічників у зверхності, бо ми не такі. Френк явно хотів дати бій, і я це дуже поважаю. Гадаю, в такій ситуації ви можете казати все, що хочете. Але після гри все закінчено.

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Я багато говорив в минулому, це суто емоції. Він приїхав сюди, щоб виграти гру або здобути очко для потрапляння в Лігу чемпіонів, і я це поважаю. Але йому потрібно запам'ятати – після фінального свистка все скінчено. А Френк цього не зробив.

Говорити про це після матчу недобре. Лемпарду потрібно засвоїти цей урок, і у нього є багато часу для цього. Він ще молодий тренер, але це те, що він повинен вивчити", – цитує Клоппа Goal.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп Френк Френк Лемпард Ліверпуль - Челсі
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