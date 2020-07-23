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Лемпард обматюкав Клоппа під час матчу – відома причина конфлікту

22:12 - Читать на русском
Лемпард обматюкав Клоппа під час матчу – відома причина конфлікту
Ліверпуль – Челсі – 5:3 / ФК Челсі

Обидва тренери під час поєдинку своїх команд не стримували емоцій.

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

У матчі 37-го туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі (5:3) стався скандальний епізод. В одному з моментів арбітр поєдинку зафіксував порушення правил на Садьйо Мане. Головний тренер "синіх" Френк Лемпард трактував цей епізод по своєму, вважаючи, що арбітру варто було проігнорувати симуляцію сенегальця: "Який це фол? Там немає фолу!".

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У дискусію включився асистент Юргена Клоппа Пеп Ліндерс, однак тренер Челсі його обматюкав: "Я тебе взагалі не питав, закрий рота!". Тоді заспокоювати колегу взявся сам німець, однак почув у відповідь: "Та пішов ти теж! Ти виграв лише один титул. Відвали!".

Варто зазначити, що обидва наставники до кінця матчу приборкали свої емоції і після фінального свистка потиснули один одному руки.

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Челсі Челсі Англія Відеоновини Френк Френк Лемпард Ліверпуль - Челсі Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп Садьйо Садьйо Мане
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