"Лэмпарду нужно усвоить этот урок": Клопп поставил на место тренера Челси после горячей ссоры во время матча

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал совет визави из Челси Фрэнку Лэмпарду, который во время очного матча (5:3) позволил себе несколько резких слов в адрес "красных".

"Вы не можете обвинить меня, мою команду или помощников в высокомерности, потому что мы не такие. Фрэнк явно хотел дать бой, и я это очень уважаю. Думаю, в такой ситуации можно говорить все, что хотите. Но после игры все кончено.

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Я много говорил в прошлом, это чисто эмоции. Он приехал сюда, чтобы выиграть игру или получить очко для попадания в Лигу чемпионов, и я это уважаю. Но ему нужно запомнить – после финального свистка все кончено. А Фрэнк этого не сделал.

Говорить об этом после матча нехорошо. Лэмпарду нужно усвоить этот урок, и у него есть много времени для этого. Он еще молодой тренер, но это то, что он должен выучить", – цитирует Клоппа Goal.

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