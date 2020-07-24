toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Лэмпарду нужно усвоить этот урок": Клопп поставил на место тренера Челси после горячей ссоры во время матча

19:33 - Читати українською
"Лэмпарду нужно усвоить этот урок": Клопп поставил на место тренера Челси после горячей ссоры во время матча
Клопп и Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал совет визави из Челси Фрэнку Лэмпарду, который во время очного матча (5:3) позволил себе несколько резких слов в адрес "красных".

23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
55’ Роберто Фирмино
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Оливье Жиру 45+3’
Тамми Абрахам 61’
Кристиан Пулишич 73’
23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
45+3’ Оливье Жиру
55’ Роберто Фирмино
61’ Тамми Абрахам
73’ Кристиан Пулишич
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Вы не можете обвинить меня, мою команду или помощников в высокомерности, потому что мы не такие. Фрэнк явно хотел дать бой, и я это очень уважаю. Думаю, в такой ситуации можно говорить все, что хотите. Но после игры все кончено.

Лэмпард обматерил Клоппа во время матча – известна причина конфликта

Я много говорил в прошлом, это чисто эмоции. Он приехал сюда, чтобы выиграть игру или получить очко для попадания в Лигу чемпионов, и я это уважаю. Но ему нужно запомнить – после финального свистка все кончено. А Фрэнк этого не сделал.

Говорить об этом после матча нехорошо. Лэмпарду нужно усвоить этот урок, и у него есть много времени для этого. Он еще молодой тренер, но это то, что он должен выучить", – цитирует Клоппа Goal.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Супряга может переехать в Италию – форвардом Динамо занимается агент, который устроил трансфер Малиновского
15:47
8548
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Юрген Клопп Фрэнк Фрэнк Лэмпард Ливерпуль - Челси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
ПСЖ
22:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук