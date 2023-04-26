"7 поєдинків до кінця чемпіонату. Вважаю, що дуже важливо розуміти, що коли ти граєш за Челсі, то на кону гордість. На щастя, клуб в останні 15-20 років б’ється за титули на цій стадії сезону.

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Зараз же ситуація інша, але реальність така, що ми не на тій позиції. Гравці, можливо, переживають це довше, ніж я. Але кожна гра до кінця сезону – можливість показати, як ми можемо грати та здобувати результати. Починаємо з Брентфордом. Гра у лондонському дербі проти команди, яка вражає після повернення в АПЛ, буде справді важкою. Треба розуміти, що ми вдома.

Гадаю, якщо продемонструємо той дух та ідею, як у перші 60 хвилин матчу проти Реала, коли гравці працювали колективно, то зможемо протистояти усім та показати себе з найкращої сторони. Це мій меседж гравцям", – резюмував Лемпард.

Нагадаємо, дуель Челсі з Брентфордом розпочнеться вже 26 квітня о 21:45. Команди розташувались по сусідству у турнірній таблиці АПЛ, їх розділяють 5 очок.

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