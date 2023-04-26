"7 поединков до конца чемпионата. Считаю, что очень важно понимать, что когда ты играешь за Челси, то на кону гордость. К счастью, клуб в последние 15-20 лет сражается за титулы на этой стадии сезона.

Мудрик получил жесткий сигнал от Лэмпарда – для места в составе нужны 2 условия

Сейчас ситуация другая, но реальность такова, что мы не на той позиции. Игроки, возможно, переживают это дольше меня. Но каждая игра до конца сезона – возможность показать, как мы можем играть и достигать результата. Начинаем с Брентфордом. Игра в лондонском дерби против команды, поражающей после возвращения в АПЛ, будет действительно тяжелой. Надо понимать, что мы дома.

Думаю, если продемонстрируем дух и идею, как в первые 60 минут матча против Реала, когда игроки работали коллективно, то сможем противостоять всем и показать себя с лучшей стороны. Это мой месседж игрокам", – резюмировал Лэмпард.

Напомним, дуэль Челси с Брентфордом начнется уже 26 апреля в 21:45. Команды расположились по соседству в турнирной таблице АПЛ, их разделяют 5 очков.

Зинченко – ключевой игрок Арсенала: создал магический треугольник, самый важный на мяче, плохая оборона – миф