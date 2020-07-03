Лемпард, Сульшер і ще 2 фахівці претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ – Клопп і Гвардіола пролетіли повз

Англійська Прем'єр-ліга окреслила коло претендентів на нагороду найкращому тренеру червня. До цього переліку не потрапили керманичі двох лідерів чемпіонату – Юрген Клопп із Ліверпуля та наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

За приз поборються чотири тренери, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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На нагороду претендують: головний тренер Ньюкасла Стів Брюс (2 перемоги в трьох матчах), керманич Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту (4 звитяги в п'яти поєдинках), наставник Челсі Френк Лемпард (3 перемоги в трьох матчах) і менеджер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер (3 звитяги за п'ять поєдинків). Переможець буде визначений за результатами голосування уболівальників і групи експертів. Власника приза оголосять наступного тижня.

До слова, з претендентів на звання найкращого тренера червня у сезоні 2019/20 подібну нагороду здобував лише Лемпард. Керманич "синіх" був найкращим у жовтні.

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