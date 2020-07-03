Лэмпард, Сульшер и еще 2 наставника претендуют на звание лучшего тренера месяца в АПЛ – Клопп и Гвардиола пролетели мимо

Английская Премьер-лига определила круг претендентов на награду лучшему тренеру июня. В этот перечень не попали наставники двух лидеров чемпионата – Юрген Клопп из Ливерпуля и рулевой Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

За приз поборются четыре тренера, сообщает официальный сайт АПЛ.

Эвертон представил стильную форму на следующий сезон

На награду претендуют: главный тренер Ньюкасла Стив Брюс (2 победы в трех матчах), наставник Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту (4 победы в пяти поединках), наставник Челси Фрэнк Лэмпард (3 победы в трех матчах) и менеджер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер (3 победы в пяти поединках). Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков и группы экспертов. Владельца приза объявят на следующей неделе.

К слову, из претендентов на звание лучшего тренера июня во сезоне 2019/20 подобную награду получал только Лэмпард. Наставник "синих" был лучшим в октябре.

Экс-одноклубник собрался подсидеть Сульшера – сенсационное признание резервиста Манчестер Юнайтед времен Фергюсона